Six Nations - L'Angleterre bat l'Irlande, la France seule en tête

L'Angleterre a battu l'Irlande 24-12, dimanche, à Twickenham, dans le dernier match de la troisième journée du tournoi des Six Nations. Un succès anglais qui fait les affaires de la France, seule en tête du classement après son succès au Pays de Galles samedi.George Ford (7e), Elliot Daly (24e) et Luke Cowan-Dickie (61e) ont réussi des essais pour l'Angleterre. Robbie Henshaw (45e) et Andrew Porter (80e) en ont fait de même côté irlandais. En conséquence, l'Angleterre rejoint l'Irlande à la deuxième place avec 9 points, derrière la France (13), désormais seule en tête après son succès (23-27) au Pays de Galles. Les Gallois suivent avec 6 points, tout comme l'Ecosse, qui a dominé 0-17 l'Italie, laquelle reste bloquée à zéro. Lors de la prochaine journée, l'Irlande et l'Angleterre joueront à domicile, respectivement contre l'Italie et le Pays de Galles. La France se rendra en Ecosse. (Belga)