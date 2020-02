Six Nations: les Gallois entament bien la défense de leur titre en surclassant l'Italie

Le Pays de Galles a largement dominé l'Italie (42-0) samedi au Millennium Stadium de Cardiff pour le lever de rideau de l'édition 2020 du Tournoi des Six Nations de rugby. Tenants du titre après avoir réalisé le Grand Chelem en 2019, les Gallois n'ont jamais été inquiétés par une équipe italienne en phase de transition.Le XV du Poireau n'a pas mis longtemps à se mettre à l'abri, le score affichant déjà 21-0 après une demi-heure de jeu. Grâce à cinq essais, dont trois de Josh Adams, quatre transformations et trois pénalités, les Gallois ont facilement empoché le point de bonus offensif. Inférieure dans tous les secteurs de jeu, l'Italie signe une 23e défaite de rang dans le Tournoi. Dans la foulée, l'Irlande et l'Écosse s'affronteront sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Dimanche, la France défiera l'Angleterre au Stade de France sur le coup de 16h00. En 2019, la France s'était inclinée 44-8 à Twickenham. Après leur défaite en finale du dernier Mondial, les Anglais partiront favoris de ce 'Crunch', rencontre toujours très attendue du Tournoi. Malgré tout, les Bleus de Fabien Galthié, nouveau sélectionneur, auront à cœur de s'illustrer devant leur public. (Belga)