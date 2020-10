Six nouveaux joueurs du Cercle de Bruges testés positifs au coronavirus

Six nouveaux joueurs et un membre du staff du Cercle de Bruges ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé la formation brugeoise dimanche. Vendredi dernier, un joueur avait déjà été testé positif. La rencontre prévue samedi face à Mouscron avait été annulée après l'apparition de 16 cas positifs chez les Hurlus."Les personnes concernées présentent peu ou pas de symptômes et ont été placées en quarantaine", a précisé le Cercle. "En raison du protocole interne, les noms des personnes concernées ne seront pas dévoilés. Les joueurs et le staff seront de nouveau testés en début de semaine." Conformément au protocole de la Pro League, les clubs peuvent demander le report d'un match en cas de sept tests positifs au sein de l'équipe première. Le déplacement du Cercle à Charleroi samedi prochain est donc en suspens. Le Cercle réalise un excellent début de saison avec 15 points pris sur les neuf premiers matches. (Belga)