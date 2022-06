Six perquisitions ont eu lieu chez Ferrero en Belgique et au Luxembourg

Six perquisitions ont eu lieu en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg dans le cadre des cas de salmonellose liés à l'usine Ferrero d'Arlon, rapporte mercredi le parquet du Luxembourg. Des documents et du matériel informatique ont été saisis et seront exploités par les enquêteurs.Les perquisitions ont été menées simultanément par la police judiciaire fédérale et les agents de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), en collaboration avec les autorités judiciaires et policières luxembourgeoises. En Belgique, outre l'usine arlonnaise, les investigations ont été menées à Bruxelles. Au Grand-Duché du Luxembourg, c'est le siège de la multinationale "Casa Ferrero" qui a été fouillé. Ce dernier regroupe, entre autres, les sociétés Ferrero International SA, Ferrero Trading Lux SA et SARL Ferrero Management Services. "L'instruction judiciaire en cours vise à établir les responsabilités éventuelles dans la gestion de la contamination, du respect du suivi de la chaîne alimentaire et dans la communication ou non communication des informations aux autorités sanitaires", détaille le communiqué. Le parquet du Luxembourg avait saisi un juge d'instruction le 19 avril à l'encontre de l'usine Ferrero d'Arlon. Plusieurs centaines de cas de salmonellose avaient été détectés en Europe et la succursale d'Arlon avait été incriminée. Cette dernière était à l'arrêt depuis le 8 avril et n'a toujours pas redémarré depuis. La reprise était attendue dans le courant du mois de juin, mais les perquisitions de mercredi risquent de retarder la remise en route. (Belga)