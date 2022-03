Six spectateurs blessés dans une compétition de motocross à Tessenderlo

Six spectateurs ont été blessés dimanche dans deux accidents lors d'une course de motocross à Tessenderlo. Deux pilotes ont perdu le contrôle de leur véhicule et ont percuté la foule. Les services d'urgence ont dû emmener cinq des six personnes blessées à l'hôpital.La course de motocross VLM avait lieu dimanche après-midi à Tessenderlo. Il y a d'abord eu un accident au cours duquel les deux pilotes sont sortis indemnes, mais six spectateurs ont été blessés. Un deuxième accident s'est produit sur le parcours lui-même, où deux pilotes sont entrés en collision sur un tronçon techniquement plus difficile. Ils ont également été emmenés à l'hôpital pour des soins supplémentaires, a indiqué la police locale de la zone Beringen-Ham-Tessenderlo. (Belga)

