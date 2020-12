Ski alpin : Maes et Van den Broecke éliminés après la 1re manche à Santa Caterina, Odermatt en tête

Sam Maes, 34e, et Dries Van den Broecke, 63e, ont été éliminés à l'issue de la première manche du slalom géant de Santa Caterina Valfurva, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, lundi, en Italie. Le Suisse Marco Odermatt s'est montré le plus rapide de la première manche.Maes a signé un chrono de 1:06.02. C'est 15 centièmes de trop pour accéder à la seconde manche, réservée aux trente premiers. Van den Broecke a bouclé son parcours en 1:08.34. Avec un chrono de 1:04.03, Odermatt, leader du classement de la spécialité, devance de 19 centièmes le Norvégien Leif Kristian Nestvold-Haugen. Le Français Alexis Pinturault, leader du général de la Coupe du monde, est troisième à 24 centièmes. Le Croate Filip Zubcic, vainqueur du premier géant samedi, n'occupe que la 21e place à 1 seconde et 25 centièmes. Le deuxième géant de Santa Caterina Valfurva devait se tenir dimanche, mais a été repoussé à lundi en raison de la météo. La seconde manche est programmée à 13h. (Belga)