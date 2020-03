Ski alpin : Mikaela Shiffrin sera bel et bien au départ à Åre

Endeuillée par la mort de son père début février, Mikaela Shiffrin va retrouver le chemin de la compétition à Åre, dernier rendez-vous de la saison de la Coupe du monde de ski alpin, prévu entre jeudi et samedi en Suède."Åre a une place spéciale dans mon cœur depuis le début de ma carrière et je pense que c'est le bon endroit pour retrouver ma famille de la Coupe du monde", a écrit l'Américaine de 24 ans sur Instagram. "J'ai de magnifiques souvenirs avec mon père ici à Åre, tant lors des Finales de Coupe de monde que lors des Mondiaux. Cela dit, la peine est toujours bien présente et je limiterai mes interactions avec les médias, les fans et les autres engagés." La native de Vail voulait "juste revenir à la compétition avant la fin de la saison" et n'a "aucun objectif" avant les dernières courses de la saison, les finales de Cortina d'Ampezzo (18 - 22 mars) ayant été annulées à cause du coronavirus. Lauréate de six courses cette saison, elle était largement en tête du général avant de prendre du recul à la suite du décès inopiné de son père Jeff le 2 février. Elle est désormais devancée de 153 unités par l'Italienne Federica Brignone. Théoriquement, Shiffrin peut encore décrocher un quatrième gros globe de cristal de rang. L'Américaine possède en effet les capacités pour gagner les trois courses suédoises au menu: un géant parallèle jeudi, un géant vendredi et un slalom samedi. (Belga)