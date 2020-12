Slaven Bilic (WBA), premier coach licencié en Premier League cette saison

West Bromwich Albion s'est séparé de l'entraîneur croate Slaven Bilic. Le club l'a annoncé mercredi, au lendemain d'un partage 1-1 sur la pelouse de Manchester City.WBA occupe la 19e et avant-dernière place de la Premier League avec 7 points en treize rencontres et n'a remporté qu'un match de championnat depuis le début de la saison. Bilic, 52 ans, avait pris la tête de WBA en juillet 2019. Il avait réussi à ramener les 'Baggies' en Premier League cette saison en terminant deuxième du Championship lors du dernier exercice. Ancien sélectionneur de la Croatie, Bilic a aussi dirigé le Lokomotiv Moscou, Besiktas, West Ham et Ittihad dans sa carrière. Le Croate est le premier entraîneur licencié cette saison en Premier League. (Belga)