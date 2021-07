Sofia Costoulas battue en finale du double juniores à Wimbledon

Sofia Costoulas, associée à la Finlandaise Linda Hietaranta, s'est inclinée en finale du double chez les juniores à Wimbledon, dimanche sur le gazon londonien du All England Club.Sofia Costoulas et Laura Hietaranta n'ont jamais réellement pu inquiéter la Biélorusse Kristina Dmitruk et la Russe Diana Shnaider, têtes de série N.1. La partie s'est ponctuée sur le score de 6-1, 6-2 après 66 minutes de jeu. La citoyenne de Villers-la-Ville, 16 ans, avait l'occasion de rejoindre le cercle fermé des joueurs belges vainqueurs chez les juniors d'un tournoi du Grand Chelem. En double, Olivier Rochus a triomphé à Wimbledon aux côtés d'un certain Roger Federer en 1998, année où Kim Clijsters a remporté l'US Open avec la Danoise Eva Dyrberg. En simple, Kirsten Flipkens a notamment remporté Wimbledon et l'US Open en 2003. Jeudi, Sofia Costoulas, 24e mondiale chez les juniores, avait dû s'incliner en simple, au 2e tour (8es de finale), devant la Britannique Alicia Dudeney (non classée en simple), 18 ans, bénéficiaire d'une invitation: 3-6, 6-1, 7-6 (7/5). (Belga)