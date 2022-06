Sofia Costoulas passe à côté d'un premier titre chez les seniors

Sofia Costoulas, 709e mondiale à la WTA et 3e mondiale chez les juniors, a été battue en finale du tournoi de tennis ITF W25 de Gurugram, rendez-vous joué sur dur doté de 25.000 dollars, dimanche en Inde.La Belge de 17 ans s'est inclinée 6-4, 2-6, 6-1 devant l'Indienne Karman Kaur Thandi (WTA 497/N.8), 24 ans, après un combat de 3h de jeu. C'était la quatrième finale chez les seniors pour Costoulas, elle qui avait déjà échoué sur la dernière marche à Sharm El Sheikh (2021) et Monastir (2021, 2022). La finaliste de l'Open d'Australie juniors en début de saison a toutefois réalisé un beau parcours en Inde, écartant la Lettone Diana Marcinkevica (WTA 309), tête de série N.1, et la Russe Ekaterina Yashina (WTA 416), tête de série N.6. (Belga)