Soleil et chaleur : comme un avant-goût des vacances estivales

Les rayons du soleil caresseront toute la Belgique mardi après-midi, ponctués de quelques voiles d'altitude et de l'un ou l'autre cumulus de beau temps, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les touristes flânant à la Côte pourront profiter du bien-être marin sous 20 à 21°C, tout comme celles et ceux qui auront opté pour une balade dans les Hautes-Fagnes. Les autres régions rougiront sous 22 à 24°C.Le vent soufflera faiblement sur l'ensemble du pays sauf au littoral, où les roseaux pourraient ployer sous une brise de mer modérée à assez forte. Les quelques voiles d'altitude évacueront le ciel par l'est pendant la soirée. La nuit devrait être sereine, sous des températures plutôt fraîches dans certaines vallées ardennaises (5°C) mais plus douces dans les grandes villes (12°C). Le soleil continuera de briller mercredi, accompagné de quelques champs nuageux d'altitude passagers. Le mercure grimpera, permettant aux écoliers et écolières de profiter de leur après-midi libre sous 23 ou 24°C à la mer et dans les cantons de l'Est, et jusqu'à 28°C en Lorraine belge. Ce temps chaud et sec devrait subsister jeudi, avec des maxima similaires. Le véritable coup de chaud interviendra vendredi, avec des températures avoisinant les 30°C. Samedi, 30 à 35°C sont annoncés dans l'intérieur des terres. (Belga)