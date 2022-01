Soleil généreux en vue pour lundi

Le temps sera gris et humide, dimanche après-midi, même si quelques éclaircies vont réussir à se faufiler au sud du sillon Sambre et Meuse. En soirée, la couverture nuageuse pourrait aussi se déchirer sur le centre et le nord­ est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 1 et 4 degrés en Haute Belgique, jusqu'à 6 degrés ailleurs.Cette nuit, quelques nuages bas et du brouillard (givrant) localisé se formeront localement, surtout dans le nord. Les minima varieront entre 0 et -5 degrés, sous un vent faible à modéré. Lundi, retour d'un temps sec avec un soleil généreux sur la plupart des régions et des températures comprises entre 2 et 7 degrés. Mais l'accalmie sera de courte durée, puisque mardi et mercredi le ciel se teintera à nouveau de gris et les valeurs ne dépasseront pas les 3 à 4 degrés. (Belga)