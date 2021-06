Solmmet de l'Otan - Joe Biden promet de dire à Vladimir Poutine quelles sont ses "lignes rouges"

Le président américain Joe Biden a promis lundi de dire au président russe Vladimir Poutine quelles sont "ses lignes rouges" lors de leur rencontre mercredi à Genève."Nous ne cherchons pas un conflit avec la Russie, mais nous répondrons si la Russie continue ses activités", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse à la fin du sommet de l'Otan à Bruxelles. Joe Biden a reconnu que Vladimir Poutine est un homme "intelligent" et "dur". Mais il doit comprendre que la mort de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny serait "une tragédie", a-t-il averti. Le président américain a également dénoncé les "actes agressifs de la Russie" et insisté sur sa volonté et celle de l'Otan de "soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine". La Russie a annexé la Crimée en 2014 et soutient les séparatistes pro-russes dans l'Est de l'Ukraine. "Nous ferons tout notre possible pour que l'Ukraine puisse résister à l'agression", a assuré Joe Biden. Mais il a prévenu que l'adhésion de l'Ukraine a l'Otan, réclamée avec insistance par le président Volodymyr Zelensky, ne dépendait pas de lui, mais d'une décision des trente membres de l'Otan. (Belga)