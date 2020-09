Solution énergétique inédite en Belgique pour la ferme de l'Albatros-Poteaupré à Chimay

L'entreprise Engie a présenté, mardi à Bourlers (Chimay), une solution de production énergétique prétendument inédite en Belgique composée d'une installation de gaz naturel liquéfié et de deux cogénérations. Elle va permettre au site de la ferme de l'Albatros-Poteaupré, qui accueille des adultes porteurs de handicaps, d'être alimenté en chaleur, en électricité et même en CNG pour véhicules.Le choix d'une installation de ce type répond à la localisation du site: se trouvant dans une zone dépourvue de réseau de distribution en gaz naturel, il ne pouvait compter sur des solutions classiques pour répondre à ses besoins énergétiques importants. Livré par camion et stocké dans des réservoirs, le gaz naturel liquéfié a l'avantage d'arriver là où les réseaux de distribution ne passent pas. Produit pas cryogénie, le gaz naturel liquéfié n'existe qu'à très basse température (en-deçà de - 160 degrés). Avant d'être employé, il doit être réchauffé et mis à la bonne pression. (Belga)

