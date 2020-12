Somalie: 66 morts dans des affrontements avec des miliciens Al-Shabaab

Le bilan des combats ayant opposé cette semaine les troupes gouvernementales aux membres de la milice Al-Shabaab en Somalie s'est élevé à 66 morts mardi.Parmi les morts figurent 51 membres du groupe terroriste Al-Shabaab, les 15 autres étant des soldats de l'armée somalienne et des civils armés impliqués dans les affrontements. Six miliciens ont été capturés vivants, a indiqué le gouvernement du pays. Al-Shabaab, lié à Al-Qaida, lance régulièrement des attaques contre des bases de l'armée, des bâtiments gouvernementaux et des hôtels dans ce pays ravagé par la guerre. Les combats ont éclaté lundi lorsque les miliciens d'Al-Shabaab ont attaqué le district de Ba'adweyne dans la région de Mudug, au nord du pays. (Belga)

