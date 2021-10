Somalie: au moins 20 morts dans des heurts entre l'armée et une milice

Au moins 20 personnes ont été tuées dans des affrontements entre l'armée somalienne et une milice dans le centre de la Somalie, ont confirmé samedi les autorités.Le commandant de l'armée somalienne Mascuud Warsame a déclaré à l'agence DPA qu'il avait perdu cinq soldats, tandis que 12 membres de la milice ont été tués. Trois civiles dont un enfant ont été tués dans ces heurts, selon les autorités sanitaires. Les combats ont eu lieu dans la ville de Guriel, le centre économique de l'état de Galmudug. Les forces régionales, soutenues par l'armée fédérale, sont entrées dans la ville pour dégager une milice qui avait infiltré la ville il y a trois semaines. Ahlu-Sunna Waljama, un groupe soufi modéré, a déclaré avoir pris le contrôle de la ville afin de lutter contre le groupe islamiste extrémiste Al-Shabaab dans la région. Toutefois, le gouvernement estime que les dirigeants du groupe tentent d'influencer l'administration régionale lors des prochaines élections nationales. En Somalie, les conseils régionaux choisissent un sénat. Le ministre de l'information de Galmudug, Ahmed Falagle, a déclaré que les dirigeants soufis cherchaient à forcer les dirigeants de Galmudug à choisir certains candidats au Parlement. Il a déclaré que près de 100.000 personnes avaient fui leurs maisons au cours des dernières semaines en raison des tensions croissantes entre le gouvernement et la milice. Ce pays d'Afrique de l'Est se prépare à organiser des élections législatives le mois prochain, suivies d'élections présidentielles, après un long retard. (Belga)