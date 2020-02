Somalie: l'invasion des criquets déclarée "urgence nationale"

La Somalie a annoncé dimanche que l'invasion de criquets balayant la Corne de l'Afrique était traitée comme une "urgence nationale" car ces insectes dévastent l'approvisionnement alimentaire dans l'une des régions les plus pauvres et les plus vulnérables du monde."Le ministère de l'Agriculture (...) déclare une urgence nationale en raison de la recrudescence actuelle des criquets pèlerins, qui constituent une menace majeure pour la fragile situation de la sécurité alimentaire en Somalie", écrit ce ministère dans un communiqué. La Somalie est le premier pays de la région à se mobiliser au niveau national pour lutter contre les essaims de criquets affamés, dont l'apparition, selon des experts, est liée à des variations climatiques extrêmes. (Belga)