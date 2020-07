Sommet européen - Pas de fumée blanche vendredi, les 27 se retrouveront samedi à 11h00

Les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays membres de l'UE ont interrompu leur sommet vendredi peu avant minuit (vers 23h40 heure belge), selon le porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel.Les dirigeants se retrouveront samedi à partir de 11h00 pour continuer leurs discussions sur le cadre budgétaire 2021-2027 de l'Union ainsi que le fonds de relance proposé par la Commission pour tenter de relever l'économie des pays les plus touchés par la crise du coronavirus. Les chefs d'Etat et de gouvernement étaient réunis à Bruxelles, dans le bâtiment Europa, depuis 10h00 vendredi matin. La Première ministre Sophie Wilmès a été vue quittant le lieu du sommet vers 00h05. A bonne source, on apprend vendredi soir que les points de divergence connus ont été frontalement abordés. Une des grosses pierres d'achoppement, qui a mobilisé beaucoup de temps de dicussion vendredi, est ce que la Commission avait appelé la "facilité pour la reprise et la résilience". Il s'agit d'un des éléments de l'instrument de relance post-corona chiffré à 750 milliards, baptisé "Next Generation EU". Cette "Recovery and Resilience Facility" reprise par Charles Michel dans ses propositions de base pour les négociations de vendredi et samedi permettrait de soutenir financièrement les Etats membres pour un total de 560 milliards d'euros, concentrés sur les prochaines années. Entre autres via des subventions jusqu'à 310 milliards (le reste sous forme de prêts), destinées à soutenir des investissements et réformes pour rendre les économies nationales plus résilientes, particulièrement là où la pandémie a le plus durement frappé. Ce qui coince autour de cette nouvelle "facilité", c'est entre autres les conditions qui gouverneront l'octroi de subventions, la future "clé de répartition" des fonds entre Etats, ou encore les rôles qui seront donnés précisément au Conseil et à la Commission pour examiner les plans de réformes des Etats et donner le feu vert aux financements. (Belga)