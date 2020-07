Sophie Wilmès exprime sa gratitude envers Erika Vlieghe et le GEES

La Première ministre Sophie Wilmès a souligné vendredi la gratitude du gouvernement envers Erika Vlieghe et tout le GEES qu'elle préside, pour le travail effectué et encore en cours.Selon Sophie Wilmès, il y a eu un malentendu mais les choses ont entre-temps été aplanies. Elle réagit ainsi aux tensions apparues entre le ministre-président flamand Jan Jambon et l'experte présidant le groupe chargé de la stratégie de sortie du confinement. Erika Vlieghe avait menacé vendredi de quitter le GEES, après des propos de Jan Jambon qui laissait entendre qu'elle était globalement contente des mesures maintenant la bulle sociale maximale à 15 personnes. Erika Vlieghe a expliqué qu'elle avait à plusieurs reprises précisé qu'elle-même, et les autres experts, préconisent en réalité une réduction de la "bulle" à 10 personnes. Il était donc faux, dans la bouche de Jan Jambon, de prétendre qu'elle soutenait un maintien de cette bulle à 15. Entre-temps, Jan Jambon s'est excusé. (Belga)