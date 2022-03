Sortie du nucléaire - Bart De Wever veut prolonger cinq centrales nucléaires

Le président de la N-VA Bart De Wever a une nouvelle fois plaidé dimanche, dans les colonnes de l'hebdomadaire De Zondag, pour une prolongation du nucléaire en Belgique après 2025. Ce ne sont plus deux, mais cinq centrales qu'il voudrait voir perpétuées.Le nationaliste flamand tient cette position depuis longtemps mais, selon lui, l'invasion russe de l'Ukraine a rendu une sortie du nucléaire encore moins souhaitable, alors que l'Europe est largement dépendante des livraisons en gaz naturel de Moscou. L'Europe a toutefois convenu mardi de réduire de deux tiers sa consommation de gaz russe d'ici la fin de l'année. "L'énergie est devenue une arme politique trop importante", pointe Bart De Wever. "Nous devons maintenir le plus possible de centrales nucléaires, pas seulement les deux plus récentes. (...) Les deux plus anciennes ont certes vieilli. Mais, si elles restent sûres, il faut prolonger les cinq autres centrales" nucléaires belges, ajoute-t-il. Pour le président de la N-VA, la Belgique ne peut pas se permettre d'augmenter sa dépendance au gaz naturel, dont la Russie reste un important exportateur. (Belga)