Sotheby's ouvre un nouvel espace à Bruxelles

La maison de vente aux enchères Sotheby's renforce sa présence à Bruxelles avec l'ouverture d'un nouvel espace galerie et de bureaux sur l'avenue Louise. La nouvelle entité fusionne les activités de Sotheby's Auction et de Sotheby's International Realty.Quarante-cinq ans après l'ouverture des premiers bureaux en Belgique, Sotheby's se réjouit d'étendre sa toile à Bruxelles, où le marché prend de l'ampleur. Au cours des dix dernières années, le nombre de clients belges de la maison de vente aux enchères a ainsi doublé et les pièces vendues par les collectionneurs ont rapporté plus de 100 millions de dollars l'année dernière. "La Belgique aurait le plus grand nombre de collectionneurs d'art au monde par densité de population. Et nous voyons cette passion s'exprimer, de plus en plus, dans les ventes aux enchères et les ventes privées", commente Sébastien Fahey, de la maison Sotheby's. Pour marquer le coup, Sotheby's organise également, du 5 au 13 mai, une exposition des oeuvres qui seront prochainement vendues. (Belga)

