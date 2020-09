Soudan du Sud: des responsables gouvernementaux ont détourné des fonds

Des politiciens de haut rang et des responsables gouvernementaux du Soudan du Sud ont détourné des fonds provenant notamment du ministère des Finances, a affirmé mercredi une commission de l'ONU, évoquant la somme de 36 millions de dollars empochés depuis 2016.Cette accusation de la commission des droits de l'Homme de l'ONU au Soudan du Sud, intervient quelques jours après que le président sud-soudanais Salva Kiir a démis de ses fonctions le ministre des Finances et de la planification, Salvatore Garang Mabiordit, dans un contexte de forte dévaluation de la devise nationale. Le président a également ordonné le renvoi du chef du trésor public et celui du directeur de la compagnie nationale pétrolière NilePet, sans donner d'explications. Ce n'est pas la première fois que cette commission onusienne - mise en place en 2016 - accuse des responsables politiques sud-soudanais de détourner les revenus de l'Etat mais elle a cette fois présenté plus de détails. "Notre commission a découvert des détournements de fonds commis sans vergogne par des politiciens de haut rang et des responsables gouvernementaux, ainsi que par un certain nombre d'entités liées au gouvernement", a dit la présidente de la commission Yasmin Sooka, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, en ajoutant que le montant pourrait être plus important encore. Les fonds détournés provenaient du ministère des Finances et de la planification économique ainsi que de l'Autorité nationale du revenu, selon la commission de l'ONU, qui précise qu'une partie de l'argent a été blanchie par l'achat de propriétés à l'étranger. (Belga)

