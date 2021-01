Soulier d'Or - Lior Refaelov remporte le Soulier d'Or et met fin à 54 ans d'attente pour l'Antwerp

Lior Refaelov a remporté mercredi soir le 67e Soulier d'Or, trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique au cours de l'année écoulée. Le milieu de terrain offensif israélien offre à l'Antwerp son troisième Soulier d'Or, le premier depuis Wilfried Van Moer en 1966.Refaelov, 34 ans et maitre à jouer du Great Old, a récolté 271 points parmi les 196 bulletins de vote. Il a devancé assez nettement le créatif Autrichien du Beerschot Raphael Holzhauser (187) et le prolifique attaquant nigérian du KRC Genk Paul Onuachu (86). Le top cinq est complété par deux joueurs du Club de Bruges, champion en titre et leader de la compétition. L'inamovible et insubmersible Simon Mignolet est 4e (75), juste devant l'élégant Charles De Ketelaere (72). Ils se contenteront respectivement du titre de Meilleur Gardien et de Meilleur Jeune de l'année. C'est la première fois depuis 2015 que le Soulier d'Or échappe aux Gazelles brugeoises. En effet, les Brugeois restaient sur quatre sacres avec José Izquierdo (2016), Ruud Vormer (2017) et Hans Vanaken (2018, 2019), seulement 8e cette année. Refaelov, pierre angulaire du jeu anversois, a marqué l'histoire du club anversois. D'abord en inscrivant le seul but de la finale de la Coupe de Belgique contre le Club de Bruges début août. Ensuite en devenant le troisième joueur anversois à remporter le Soulier d'Or. Le matricule N.1 attendait ça depuis 1966 et Wilfried Van Moer. Vic Maes avait remporté en 1956 la 3e édition. C'est la seconde fois que Lior Refaelov est élu Meilleur joueur de son championnat. L'ancien international israélien, 39 apparitions et 6 buts avec son équipe nationale, a remporté pareille récompense en 2011 dans son championnat national alors qu'il évoluait au Maccabi Haifa. Il avait ensuite rejoint le Club de Bruges, où il a joué jusqu'en 2018 avant de rejoindre le Bosuil, d'abord prêté puis transféré définitivement un an plus tard. Cette saison, il a retrouvé Ivan Leko à l'Antwerp, un entraîneur sous les ordres duquel il a remporté un second titre de champion de Belgique à Bruges en 2018. L'Israélien et le Croate, depuis lors parti en Chine, ont contribué au très beau parcours européen des Anversois, qui disputeront les seizièmes de finale de l'Europa League. A noter que cette édition 2020 restera particulière en raison de la pandémie de coronavirus. L'élection a été établie sur base d'un seul tour de vote en raison de l'arrêt des compétitions lors de la défunte saison. La soirée de gala, qui rassemble habituellement le gratin du football belge, a été réduite à sa plus simple expression dans les studios de la chaine néerlandophone VTM. (Belga)