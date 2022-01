Soulier d'Or - Noa Lang auteur du But de l'Année

Le joueur du Club de Bruges Noa Lang a été récompensé du trophée du But de l'Année lors du 68e Gala du Soulier d'Or mercredi à Anvers.La saison dernière, Lang avait inscrit un but sur un effort en solitaire face à Waasland-Beveren. Le Néerlandais s'était joué de toute la défense waesladienne avant de faire mouche sur une frappe à l'entrée du grand rectangle. Le but de Lang a été préféré à la frappe des 35 mètres de Jan Van den Bergh (Beerschot) sur le terrain de Genk et à la 'Madjer' de Junya Ito (KRC Genk) contre le Club de Bruges. Il succède au palmarès à son équipier Hans Vanaken, récompensé en 2020 pour sa volée contre Anderlecht. (Belga)