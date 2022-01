Soulier d'Or - Romelu Lukaku Meilleur Belge à l'étranger de l'Année pour la 2e fois consécutive

Romelu Lukaku a décroché le titre de Meilleur Belge à l'étranger de l'Année pour la deuxième année de suite lors du 68e Gala du Soulier d'Or mercredi à Anvers.Lukaku, 28 ans, a brillé en première partie de sa saison en remportant notamment le titre de champion d'Italie avec l'Inter Milan. Le Diable Rouge a compilé 24 buts et 10 assists la saison dernière en Serie A. Il a ensuite inscrit quatre buts lors de l'Euro 2020 où la Belgique a été éliminée en quarts de finale contre l'Italie. L'été dernier, Lukaku a quitté l'Inter Milan pour rejoindre Chelsea où il avait déjà évolué entre 2011 et 2014. Auteur d'un bon début de saison chez les Blues, il a ensuite été freiné par une blessure à la cheville et une contamination au coronavirus. Le meilleur buteur belge de l'histoire a aussi été au centre d'une polémique après avoir exprimé dans une interview à Sky Sports Italia qu'il n'était pas heureux à Chelsea. Une sortie médiatique qui lui a valu une suspension d'un match de la part de Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, et une amende de 500.000 euros. Avec 541 points, il devance le joueur de Manchester City Kevin De Bruyne (495) et le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois (420) respectivement deuxième et troisième. (Belga)