Soulier d'Or - Tine De Caigny ne s'attendait pas à remporter le Soulier d'Or

Tine De Caigny a remporté mercredi le 5e Soulier d'Or féminin de l'histoire. L'attaquante du RSC Anderlecht a devancé sa coéquipière Tessa Wullaert, triple lauréate de ce trophée qui récompense la meilleure joueuse au cours de l'année écoulée. "Je ne m'y attendais pas vraiment car chaque prétendante était très forte et méritait ce trophée", a déclaré la Red Flame en visioconférence."Je suis très fière évidemment, je n'ai pas vraiment de mots pour décrire ce que je ressens. Cela a toujours été un rêve et maintenant je suis ici", a d'abord assuré Tine De Caigny, qui a réussi à merveille la transition entre le milieu de terrain et le front de l'attaque. "Je pense que j'ai fait une très bonne saison, tant en club qu'avec l'équipe nationale. Je suis devenue plus importante chez les Flames. Pas qu'avec mes goals mais aussi grâce à mon travail. J'ai grandi en changeant de position", a ajouté l'Anderlechtoise, 15 buts en 10 matches de Super League féminine cette saison avec le RSCA. "Je ne m'attendais pas à une transition aussi efficace", a-t-elle concédé. Tine De Caigny a aussi et surtout brillé avec l'équipe nationale. Elle a pris une part prépondérante dans la qualification directe des Red Flames pour l'Euro 2022 en marquant à deux reprises lors de la victoire belge contre la Suisse début décembre. "Atteindre l'Euro a été le point d'orgue de cette année, comme mes deux goals contre la Suisse. Ils étaient primordiaux pour l'équipe mais aussi pour le football féminin en général", a dit la joueuse de 23 ans, meilleure buteuse des qualifications avec la bagatelle de douze buts. Tine De Caigny, qui estime encore pouvoir grandir et évoluer au RSCA, rêve malgré tout d'un grand championnat. "Je veux jouer à l'étranger même si je me sens très bien à Anderlecht actuellement. On verra ce qu'apporte l'avenir. Les championnats allemand, anglais et français sont tous les trois des grandes compétitions", a ponctué De Caigny, qui a malgré tout pointé Manchester City et Manchester United comme des clubs dans lesquels elle voudrait jouer. (Belga)