Soulier d'Or: Vanaken pour un triplé historique, Holzhauser, Refaelov et Onuachu aussi favoris

C'est mercredi soir que sera décerné le 67e Soulier d'Or, trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique au cours de l'année écoulée. Habituellement élu sur base de deux tours de scrutin, le Soulier d'Or sera élu cette fois sur base d'un seul tour à cause du faible nombre de matches disputés lors du premier semestre de l'année 2020, la pandémie de coronavirus ayant mis le football belge à l'arrêt entre mars et août.Organisateur du Soulier d'Or, le quotidien Het Laatste Nieuws avait dans un premier temps décidé de ne pas attribuer le Soulier d'Or 2020, avant de décider d'organiser un scrutin portant sur les cinq derniers mois de compétition, depuis le début de la saison en août. Le Soulier d'Or sera ainsi remis sans discontinuer depuis sa création en 1954. Covid oblige, le traditionnel Gala du Soulier d'Or n'aura par contre pas lieu cette année, les trophées étant remis lors d'une cérémonie en comité restreint qui sera retransmise par VTM. Lauréat des deux dernières éditions, le Brugeois Hans Vanaken figure parmi les favoris à sa propre succession. S'il l'emportait mercredi, le Diable Rouge du Club de Bruges deviendrait le premier joueur à enlever le trophée trois années de suite. Avec trois godasses dorées, il égalerait Wilfried Van Moer (lauréat en 1966, 1969 et 1970) et Jan Ceulemans (1980, 1985, 1986) et se trouverait à une longueur du record de Paul Van Himst, quadruple Soulier d'Or en 1960, 1961, 1965 et 1974. Si le grand espoir brugeois Charles De Ketelaere fait figure d'outsider, les principaux rivaux de Vanaken sont plutôt à chercher du côté d'Anvers, avec Raphael Holzhauser (Beerschot) et Lior Refaelov (Antwerp), ou du Limbourg avec Paul Onuachu (Genk). Pièce maîtresse du Beerschot, révélation de la saison, Raphael Holzhauser est le meilleur donneur d'assist de Jupiler Pro League avec 11 passes décisives. L'Autrichien est aussi, avec 11 buts, le 3e meilleur buteur du championnat, derrière l'artificier de Genk Paul Onuachu (19 buts), qui peut aussi nourrir de légitimes ambitions, et Thomas Henry (OHL/14 buts). Lior Refaelov a pour sa part remporté la Coupe de Belgique avec l'Antwerp, en battant le Club Bruges en finale. Pour son retour en Coupe d'Europe, le Great Old a en outre passé l'hiver européen, se qualifiant pour les 16e de finale de l'Europa League. A noter qu'il faut remonter à la victoire de Sven Kums (La Gantoise) en 2015 pour trouver trace d'un Soulier d'Or ayant échappé aux Blauw en zwart. José Izquierdo l'avait emporté en 2016, suivi par Ruud Vormer en 2017 et Hans Vanaken en 2018 et 2019. Ce sera aussi la 5e édition du Soulier d'Or féminin. Tessa Wullaert (Anderlecht), Janice Cayman (Lyon) et Tine De Caigny (Anderlecht) sont les grandes favorites. Tessa Wullaert a remporté trois des quatre premières éditions du trophée (2016, 2017, 2018 et 2019), Janice Cayman inscrivant son nom au palmarès en 2017. (Belga)