Soupçons d'emplois fictifs: prison ferme requise contre Fillon et sursis contre son épouse

Le parquet national financier a requis mardi cinq ans de prison, dont deux ans ferme, à l'encontre de l'ancien Premier ministre François Fillon, et trois ans avec sursis contre son épouse Penelope dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de Mme Fillon.L'accusation a également demandé des amendes de 375.000 euros à l'encontre du couple et dix ans d'inéligibilité contre l'ex-candidat à la présidentielle. Contre le maire de Sablé-sur-Sarthe Marc Joulaud, ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée, ont été requis deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende. (Belga)