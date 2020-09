South African Airways cesse ses activités en raison d'un manque de liquidités

South African Airways (SAA) a interrompu toutes ses opérations. Les avions de la compagnie sud-africaine sont cloués au sol en raison d'un manque de liquidités. La manutention va se poursuivre dans l'espoir d'une reprise, a fait savoir mardi la direction de SAA.La compagnie accumule les dettes depuis plusieurs années et la crise sanitaire a rendu la situation encore plus précaire. Un plan de sauvetage a été négocié avec les créanciers l'été dernier. Il prévoit notamment une intervention de l'État. L'idée serait de conserver une compagnie nationale mais plus petite. Quelque 10 milliards de rands (530 millions d'euros) seraient nécessaires pour le sauvetage, mais l'argent n'est pas encore sur la table et, dans l'attente d'un éventuel accord, les opérations ont été interrompues. (Belga)