SpaceX cherche à lever 1,7 milliard de dollars

La société spatiale SpaceX, propriété du patron de Tesla, Elon Musk, cherche à lever 1,7 milliard de dollars, selon des informations publiées dimanche par la chaîne américaine CNBC. Cela porterait à environ 127 milliards de dollars la valorisation de SpaceX, qui n'est pas cotée en bourse.La valorisation de la société a fortement augmenté ces dernières années, SpaceX ayant levé des milliards pour financer les travaux sur la fusée Starship et pour le service d'accès à Internet par satellite Starlink. Le média indépendant en ligne The Insider a par ailleurs rapporté cette semaine que SpaceX avait payé 250.000 dollars à une femme en 2018 pour mettre fin à une plainte déposée contre Elon Musk pour comportement inapproprié. L'homme le plus riche au monde a entrepris de racheter le réseau social Twitter et déposé à cet effet une offre de 44 milliards de dollars à la fin avril. Mais il l'a mise cette semaine en suspens en raison d'un manque supposé de clarté sur les faux comptes, tout en précisant qu'il était "toujours engagé" à mener à bien l'opération. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.