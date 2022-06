"Spanje levert als eerste land moderne westerse tanks aan Oekraïne"

Spanje gaat als eerste land moderne westerse gevechtstanks aan Oekraïne leveren in de strijd tegen de Russische invasie. Dat schrijft de Spaanse krant El Pais. Het zou gaan om Duitse tanks van het type Leopard 2 A4, die Spanje in 1995 tweedehands kocht. Ze werden opgeslagen en moeten nog rijklaar worden gemaakt.Het dagblad baseert zich op bronnen bij het ministerie van Defensie. De regering in Madrid zou ook de Oekraïense tankbemanningen willen opleiden. Oekraïne kreeg tot nu toe tanks van Sovjet-makelij, omdat het land als voormalige republiek van de Sovjet-Unie daar ervaring mee heeft. Tegelijkertijd met de melding van de Spaanse levering zeggen de Russen dat ze tanks hebben vernietigd die door Oost-Europese landen aan Oekraïne zijn gegeven. Dat zou zijn gebeurd bij beschietingen vanochtend op buitenwijken van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden langeafstandraketten met hoge precisie gebruikt om de Russische T-72 tanks te vernietigen, net als andere pantservoertuigen die in hangars stonden. (Belga)