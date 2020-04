Spar Colruyt Group rappelle plusieurs préparations de viande en raison de salmonelles

Spar Colruyt Group rappelle mercredi plusieurs préparations de viande contenant une matière première dans laquelle la présence de Salmonella a été détectée lors de contrôles microbiologiques chez le fournisseur. En concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, la chaîne de magasins a décidé de retirer les produits concernés de la vente.Il s'agit plus spécifiquement de brochette kids mix, saucisse duo bacon-cheese, saucisse au bacon, saucisses porc/bœuf, haché porc-bœuf, burgers au lard, burger à la flamande, kidsburger et saucisse BBQ. Les produits ont été mis en vente entre le 24 et le 29 avril. Leur date limite d'utilisation est le 30 avril 2020 et le numéro de lot 02017114. Les clients qui ont acheté ces articles sont invités à ne pas les consommer et à les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés. Les symptômes possibles d'une intoxication causée par la Salmonella sont fièvre, crampes abdominales et diarrhée. Ils se déclarent généralement dans un délai de 12 à 48 heures après l'ingestion. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées font partie des groupes à risque. Les personnes qui ont consommé ce produit et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les clients peuvent contacter le service clientèle de Colruyt Group au 0800/99.124. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.