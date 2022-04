Special Olympics Belgium - Jonathan Sacoor: "un honneur et une joie d'allumer la flamme"

Prévus en 2021 déjà en Brabant Wallon, mais en reportés en raison du coronavirus, les Special Olympics belges (SOB) se dérouleront bien cette fois à l'Ascension (du 25 au 28 mai) à Louvain-la-Neuve et Braine-l'Alleud. Jonathan Sacoor, le Belgian Tornados, allumera la flamme le 25 mai (19h00) avec une ancienne athlète, Micheline Vanheer, lors de la cérémonie d'ouverture à l'issue d'une Torch Run, une course avec la flamme dans les deux villes hôtes."C'est un honneur et je suis très heureux de pouvoir participer à l'évènement", a confié Jonathan Sacoor après avoir dispensé une séance d'entraînement avec plusieurs athlètes jeudi lors de la présentation des SOB 2022. "C'est mon coach (Jacques Borlée) qui m'a proposé comme ambassadeur. J'ai accepté de suite parce qu'en discutant avec les responsables, leur credo commun est de mettre l'athlète au centre. C'est ce que l'on veut dans notre sport aussi. Et j'ai bien vu que toute cette organisation est vraiment très professionnelle. Humainement, c'est très enrichissant." Gardien de Play Unified, Mickael Watrin a déjà participé à des actions avec les Diables Rouges et est la figure de cette 38e édition. "J'en suis très heureux et le plus important pour nous est vraiment qu'il y ait un maximum de monde pour venir nous voir et nous encourager", a-t-il confié jeudi. Près de 7.000 personnes sont attendus le 25 mai pour la cérémonie d'ouverture au Village Olympique installé au Blocry à Louvain-la-Neuve. "Il y a déjà près de 3.000 athlètes, les bénévoles (1.800 par jour) - il nous en manque encore - et les familles à gérer", a expliqué Eddy Beckers, le directeur des SOB. "La dernière édition a eu lieu à St-Niklaas Waes en 2019 et celle de 2020 prévue à Anvers pour le 100e anniversaire des JO d'Anvers de 1920 a été annulée. Malines organisera l'édition 2023." (Belga)