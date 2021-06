Spectaculaire incendie dans le centre de Londres

Un incendie dégageant une épaisse fumée s'est déclaré lundi en début d'après-midi à proximité d'une station de train et de métro de Londres, qui a dû être évacuée, entraînant l'intervention d'une centaine de pompiers, selon les secours.Trois locaux commerciaux situés sous la voie ferrée à proximité de la station d'Elephant Castle, au sud de la Tamise, ont pris feu, ainsi que six voitures et une cabine téléphonique, ont indiqué les pompiers sur Twitter, appelant le public à éviter la zone et à fermer les fenêtres. Parmi les vidéos retweetées par les pompiers de Londres, l'une d'elles montre une impressionnante explosion. "L'incident n'est pas considéré comme étant de nature terroriste", selon la police de Londres, qui a dû fermer plusieurs rues à la circulation. Selon la police des transports, la station a été évacuée et les trains ne marquent pas l'arrêt. (Belga)