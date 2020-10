Sri Lanka: Colombo confiné après le départ de Pompeo

Le Sri Lanka qui combat une hausse des cas de coronavirus a annoncé jeudi un confinement de trois jours à compter de vendredi à Colombo, au lendemain d'une visite du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.L'île de 21 millions d'habitants compte au total plus de 9.200 cas de coronavirus et 19 morts. Un strict confinement national a été imposé du 20 mars au 27 juin. Plus de la moitié des cas comptabilisés ont été détectés ces trois dernières semaines après la découverte début octobre d'un foyer dans une usine où plus d'un millier de travailleurs ont été testés positifs. L'usine fabriquait jusqu'en août des masques chirurgicaux pour les Etats-Unis. Le nouveau confinement concerne 5,5 millions de personnes vivant à Colombo et dans deux districts adjacents de la province de l'Ouest, qui ne seront autorisés à effectuer que des déplacements considérés comme essentiels, selon des responsables de la santé. Il pourrait être rallongé au delà de trois jours en fonction de l'évolution des contaminations, ont-ils précisé. "Le couvre-feu entre en vigueur à partir de minuit mais nous tentons de décourager tout voyage non-essentiel au travers des frontières de la province dès aujourd'hui", a expliqué à l'AFP le porte-parole de la police Ajith Rohana. Dans les rues de la capitale, des soldats effectuaient jeudi des contrôles de température au hasard sur des piétons et motards. L'annonce de ces nouvelles mesures intervient au lendemain d'une visite de M. Pompeo qui s'est entretenu avec les dirigeants sri-lankais et a déposé une couronne à l'église Saint-Antoine, située dans un quartier considéré à hauts risques pour le virus. Cinquante-six personnes ont été tuées dans cette église catholique lors des attentats djihadistes de Pâques 2019 qui ont fait 279 morts au total donc cinq Américains. (Belga)