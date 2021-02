Standard - Antwerp et Charleroi - FC Bruges à l'affiche de la 26e journée

Après une semaine consacrée aux 8es de finale de la Coupe de Belgique de football, la 26e journée de championnat est au programme du week-end. Standard - Antwerp et Charleroi - FC Bruges en sont les affiches.Le coup d'envoi de la 26e journée sera donné vendredi soir à Den Dreef où OHL recevra Courtrai (20h45). Les Louvanistes, 9e avec 37 points, sont encore dans la course au top 4. Courtrai (13e, 33 pts) devra digérer l'élimination aux tirs au but face au Standard en Coupe. Samedi, Ostende, une des révélations de la saison, accueillera Genk sur le coup de 20h45. Les Côtiers, éliminés par le Cercle en Coupe, sont 5e avec 39 points, à 4 unités de Genk, 3e, battu 1-2 par Anderlecht le week-end dernier et qualifié pour les quarts de le Coupe après sa victoire sur Saint-Trond (1-0). En avant-soirée samedi, Eupen (14e, 32 pts) rendra visite à la lanterne rouge Waasland-Beveren (21 pts) à 16h15 et Saint-Trond (15e, 30 pts) recevra Zulte Waregem (11e, 34 pts) à 18h30. Dimanche, la première affiche de la journée verra le Standard recevoir l'Antwerp à 13h30. Passés par le chas de l'aiguille en Coupe, les Rouches restent sur un 2/9 en championnat qui les place au 6e rang avec 39 points. Tenant du titre en Coupe, l'Antwerp est avec 46 points l'actuel dauphin du FC Bruges, qui vient de sortir le Great Old en Coupe. Les Gazelles brugeoises ont de leur côté rendez-vous avec les Zèbres dimanche à 18h15 au Mambourg. Charleroi, qui affronte La Gantoise jeudi en Coupe, était allé s'imposer au mois d'août à Bruges en ouverture du championnat. Depuis, les Blauw en zwart se sont solidement accrochés à la 1e place avec 60 points, 14 de plus que leur dauphin, tandis que les Carolos sont sortis du top 4, eux qui occupent la 7e place avec 38 points. En soirée, Anderlecht ira au Cercle de Bruges (20h45) trois jours après le derby à l'Union en 8e de finale de la Coupe. Les troupes de Vincent Kompany se sont relancées en allant gagner à Genk la semaine dernière, après trois matches nuls d'affilée. Les Mauves sont 4e avec 41 unités. Le Cercle lutte pour sa part pour le maintien, pointant au 17e rang avec 22 points. Juste devant le Cercle au classement, Mouscron, 26 unités au compteur, se déplacera à La Gantoise (12e, 33 pts) lundi en clôture de cette 26e journée. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.