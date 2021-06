Stefan Bissegger, vainqueur de la 4e étape du Tour de Suisse: "c'est encore meilleur qu'à Paris-Nice"

Deuxième à Frauenfeld dans le contre-la-montre ouvrant le Tour de Suisse derrière son compatriote Stefan Kung dimanche, Stefan Bissegger a remporté la 4e étape mercredi devançant au sprint deux de ses trois compagnons d'échappée."J'étais si près de gagner la première étape, mais finalement j'ai une victoire au Tour de Suisse et je suis vraiment content de ça", a réagi le Suisse, 22 ans, de la formation EF Education Nippo à l'interview sur le podium. "Je n'ai pas vraiment essayé d'attaquer avant le sprint, mais je voyais bien que j'étais le meilleur dans la descente (du Saanenmöser Pass à moins de dix kilomètres de l'arrivée, ndlr) et j'ai voulu y aller, mais peut-être un peu trop vite parce que j'ai failli tomber". Stefan Bissegger décroche sa 3e victoire en carrière après un succès dans le contre-la-montre de Paris-Nice cette saison et un autre au Tour de l'Ain en 2019. "C'est mieux de gagner ici parce que c'est une étape en ligne. Paris-Nice c'était un contre-la-montre et c'est plus pour des spécialistes. Même si c'était super de l'emporter, gagner ici en Suisse c'est vraiment super", a conclu Bissegger. (Belga)