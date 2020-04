Stefan Küng s'adjuge la 2e étape du Tour de Suisse virtuel, Van Avermaet au pied du podium

Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) a remporté jeudi la 2e étape du "Digital Swiss 5", le Tour de Suisse virtuel. Il a terminé les 46 kilomètres de course sur le parcours virtuel autour de Frauenfeld avec 47 secondes d'avance sur Filippo Ganna (Team Ineos) et 1:28 sur Michael Matthews (Sunweb). Premier Belge Greg Van Avermaet (CCC) a pris la 4e place à 1:32 de Küng.Frederik Frison (Lotto Soudal) a décroché la 13e place. Son équipier Florian Vermeersch s'est classé 16e juste devant Gijs Van Hoecke (CCC). Edward Theuns (Trek-Segafredo) a terminé à la 26e place. Le Tour de Suisse virtuel se compose de cinq courses individuelles d'une heure chacune sur des vélos d'entraînement connectés à une plate-forme (Rouvy) qui emprunte jusqu'à dimanche des routes figurant sur le parcours du Tour de Suisse. Mercredi, l'Australien Rohan Dennis (Ineos), autre grand rouleur, avait remporté la première épreuve. Vendredi, le parcours s'annonce difficile. Long de 33,1 km, il comportera 1.512 mètres de dénivelé positif sur le tracé entre Fiesch et le Col du Nufenen. Pas moins de 19 équipes professionnelles de trois coureurs ont accepté d'y participer. Elles pourront changer leurs coureurs chaque jour. Le Tour de Suisse, une épreuve WorldTour qui devait se dérouler du 7 au 14 juin, a été annulé, comme toutes les courses cyclistes, en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)