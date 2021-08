Stoffel Vandoorne 22e des qualifications du premier ePrix de Berlin

Stoffel Vandoorne (Mercedes) s'et classé 22e des qualifications du premier ePrix de Berlin, 14e et avant-dernière manche de Formule E, le championnat du monde des voitures 100% électriques, samedi.Le Courtraisien a signé un chrono de 1:07.006 sur les 2,355 km du circuit de Berlin. La pole position est revenue au Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) avec un chrono de 1:06.227 lors de la Super Pole, qui rassemble les six meilleurs chronos des qualifications. Le départ du premier ePrix de Berlin sera donné samedi à 14h00. Dimanche, les qualifications du deuxième ePrix berlinois, dernière manche du championnat du monde, débuteront à 11h30 et le départ de l'ePrix sera donné à 15h34. (Belga)