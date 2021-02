Stoffel Vandoorne privé de qualification après le crash d'Edoardo Mortara

Les pilotes de Mercedes, dont Stoffel Vandoorne, et Venturi Racing ne pourront pas disputer les qualifications de la deuxième manche du championnat de Formule E, le championnat du monde des monoplaces 100% électriques, samedi à Diriyah en Arabie saoudite. La fédération internationale automobile (FIA) a pris cette décision après son enquête sur le crash d'Edoardo Mortara (Venturi) lors de la 3e séance d'essais libres.Mortara, 34 ans, a heurté la barrière de sécurité à la fin de la séance. La monoplace semblait avoir eu un problème avec son système de freinage et a continué tout droit dans le premier virage. "Edoardo Mortara est conscient, peut parler et est en route vers l'hôpital pour subir quelques examens", a précisé Jérôme D'Ambrosio, ex-pilote et actuel team principal de Venturi, sur Twitter. La FIA a alors décidé de lancer une enquête sur la cause de l'accident. Les voitures de Venturi Racing et de Mercedes, qui sont presque identiques, ne pourront pas rouler pendant l'enquête. En conséquence, les deux écuries ne pourront pas participer aux qualifications. Stoffel Vandoorne, qui a terminé huitième dans la première manche vendredi, s'élancera donc du fond de la grille pour la deuxième manche. Le deuxième ePrix commence samedi à 18h03, avec le Néerlandais Robin Frijns (Envision Virgin Racing) en pole position. (Belga)