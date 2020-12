Succès 1-2 des Red Panthers en match amical contre l'Espagne à Valence

Les Red Panthers, l'équipe nationale féminine de hockey, ont bien entamé leur stage hivernal à Valence, en Espagne. Pour son premier des trois duels amicaux programmés contre la 7e nation mondiale, la Belgique s'est méritoirement imposée 1-2 (mi-temps: 0-2) jeudi soir face aux Red Sticks, l'équipe d'Espagne.Sans Barbara Nelen, Judith Vandermeiren et Louise Versavel, restées au pays pour différentes raisons, Raoul Ehren, le nouveau coach néerlandais de l'équipe belge, a vu son équipe prendre les commandes de la rencontre dans le 2e quart-temps. Stéphanie Vanden Borre a ouvert le score sur le 1er penalty-corner de la partie (21e), avant que Michelle Struijk ne double l'avance sur un tir de bord de cercle (30e). Si Elodie Picard, qui a remplacé Elena Sotgiu entre les montants après la pause, s'est fait surprendre par un envoi d'un angle fermé en début de seconde période (34e), la défense belge s'est montrée intraitable par la suite, avec notamment un arrêt spectaculaire de Picard sur un tip-in espagnol à la dernière seconde de jeu. Samedi et dimanche (11h00 les 2 jours), les Belges retrouveront encore à deux reprises l'Espagne, qui contrairement à la Belgique a décroché son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour Ehren et ses joueuses, ce stage de 7 jours a pour but de préparer l'Euro d'Amsterdam (4-13 juin), qualificatif pour la Coupe du monde 2022. (Belga)

