Succès de Wout van Aert sur la neige de Val di Sole

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a dominé de la tête et des épaules la 9e manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche sur le parcours enneigé de Val di Sole, en Italie.Le champion de Belgique n'a jamais été inquiété dimanche. Comme samedi à Essen, il a fait un long raid en solitaire pour signer sa troisième victoire en trois sorties dans les labourés cette saison. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) a terminé 2e à 0:49 et le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) 3e à 1:28. Leader du général, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) a échoué au pied du podium à 1:44. Chez les dames, la Néerlandaise de 19 ans Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté sa première victoire en Coupe du monde. Elle a devancé sa compatriote Marianne Vos et la Canadienne Maghalie Rochette. (Belga)