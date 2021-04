Super League - Faux pas d'Anderlecht à Louvain, le Standard revient à 3 points

Anderlecht, leader, a été tenu en échec 0-0 à Oud-Heverlee Louvain, samedi, lors de la deuxième journée des playoffs en Scooore Super League, le championnat féminin de football.Bye lors de la première journée, Anderlecht entamait samedi ses playoffs, réservés au top-cinq de la première partie du championnat, qui avait été dominé par les filles de Patrick Wachel. Les Mauve et Blanc, qui avaient connu leur première défaite lors de la 18e et dernière journée de la phase classique, restent en tête des playoffs avec 27 points, mais voient le Standard (24 points) revenir à trois longueurs. Les Liégeoises ont battu le Club YLA 3-1 grâce à un doublé de Noémie Gelders et à un but de Constance Brackman. Celien Guns a réduit l'écart pour les Brugeoises. Derrière le duo de tête, on retrouve OHL (21 points), La Gantoise (20 points, un match) et le Club YLA (13 points). En playoffs II, Zulte Waregem et Genk ont partagé l'enjeu 2-2. Vendredi, Charleroi, lanterne rouge, s'est imposé 0-2 au White Star Woluwé. L'Eendracht Alost (un match), Genk (un match) et Zulte Waregem se partagent la première place avec 11 points. Woluwé suit avec 9 et Charleroi ferme la marche avec 6. (Belga)