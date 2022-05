Super League - La jeune Néerlandaise de La Gantoise, Lakeesha Eijken rejoint le Standard

La jeune attaquante néerlandaise, Lakeesha Eijken jouera pour le Standard la saison prochaine, a annoncé le club liégeois jeudi.Formée à l'Ajax, Lakeesha Eijken, 20 ans, évoluait cette saison à La Gantoise qui a enregistré déjà les départs de son entraîneur Dave Mattheus et Silke Vanwynsberghe pour Anderlecht. Internationale chez les U19 aux Pays-Bas, Lakeesha Eijken va renforcer le secteur offensif du Standard Femina, finaliste de la Coupe de Belgique contre les Mauves et 3e du dernier exercice en championnat, est le 3e renfort des Rouches après Mélissa Tom, 18 ans, de Charleroi et le retour de Kenza Vrithof, 21 ans du White Star Woluwé après avoir évolué de 2012 à 2020 au Standard. (Belga)