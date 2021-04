Super League - Les joueurs de Liverpool unis contre la Super League

James Milner, déjà auteur d'une sortie médiatique en défaveur de la Super League lundi à l'issue du match de Liverpool contre Leeds, a publié mardi soir un post sur les réseaux sociaux. Le capitaine des Reds affirme son opposition et celles de ses équipiers à ce probable futur championnat dissident et fermé, concurrent aux compétitions de l'UEFA."Nous n'aimons pas ça et nous ne voulons pas que ça se produise. C'est notre point de vue collectif. Notre engagement à ce club et aux supporters est absolument inconditionnel", pouvait-on lire sur la publication. Depuis lors, Manchester City a officiellement confirmé avoir engagé une procédure pour se retirer du projet, lancé dans la nuit de dimanche à lundi par douze clubs européens, dont City et Liverpool. (Belga)