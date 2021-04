Super League: les supporters des clubs anglais concernés réagissent avec indignation

Plusieurs groupes de supporters des clubs anglais concernés ont réagi avec indignation au projet de Super League dévoilé lundi par douze clubs européens. La Fondation des supporters de Chelsea (CST) parle de "trahison ultime"."Ils disent de s'attendre à l'inattendu, mais la Fondation des supporters de Chelsea (CST), ses membres et les supporters de football partout dans le monde ont subi la trahison ultime", a réagi la CST dans un communiqué. "C'est une décision motivée par la cupidité pour garnir les poches des dirigeants et prise sans considération pour les supporters loyaux, notre histoire, notre avenir ou l'avenir du football dans ce pays". Pour la fondation des supporters d'Arsenal (AST) "ce projet représente la mort de tout ce que le football devrait être, et notamment une compétition basée sur le mérite sportif et une compétition équilibrée. L'AST fera tout ce qu'elle peut pour s'y opposer". Du côté de MUST, association des supporters de Manchester United, on explique que "ces propositions sont tout à fait inacceptables et elles choquent les supporters de Manchester United, comme ceux de beaucoup d'autres clubs. Ne serait-ce qu'envisager de se retirer de (la Ligue des champions actuelle) serait une trahison de tout ce pour quoi ce club s'est battu. Nous enjoignons à tous ceux qui sont impliqués dans ce projet, y compris Manchester United, de retirer immédiatement cette proposition". (Belga)