Supercoupe d'Italie - L'Inter l'emporte au bout du suspens contre la Juventus

L'Inter, grâce à un but d'Alexis Sanchez dans les arrêts de jeu de la seconde prolongation, s'est imposée 2-1 contre la Juventus mercredi soir à Milan lors de la Supercoupe d'Italie. Le défenseur belge Koni De Winter est resté sur le banc de la Vieille Dame.Les Turinois, cinquièmes de Serie A, ont ouvert le score avant la demi-heure de jeu grâce à l'Américain Weston McKennie, buteur de la tête sur un centre d'Alvaro Morata (0-1, 25e). Les Intéristes, champions en titre et premiers après 20 journées, ont répliqué assez rapidement sur un penalty obtenu par Edin Dzeko et transformé en force par Lautaro Martinez (1-1, 35e). Incapables de se départager, les deux équipes ont dû disputer les prolongations. Alors que se profilait la séance de tirs au but au terme d'un derby d'Italie engagé, Alexis Sanchez a surgi pour offrir le trophée aux Nerazzurri à la 120e minute de jeu. L'Inter de Simone Inzaghi succède au palmarès à son adversaire du jour et remporte sa sixième Supercoupe, la première depuis 2010. (Belga)