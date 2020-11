SuperGT - 5e à Motegi, Bertrand Baguette reprend la tête du championnat avant la finale

Le Belge Bertrand Baguette (Honda) a repris la tête du SuperGT ce dimanche matin en terminant 5e des 300km de Motegi, au Japon.Avec une voiture toujours alourdie par rapport à la concurrence, mais moins que lors des deux dernières courses, Bertrand Baguette et son équipier japonais Koudai Tsukakoshi ont fait mieux que limiter les dégâts ce dimanche à Motegi pour l'avant-dernière course du Super GT, championnat de grand tourisme japonais. Parti en 10e position, Bertrand Baguette est parvenu à remonter jusqu'en 6e position durant son relais. Chargé de terminer la course, Tsukakoshi a pu gagner encore un rang. Le duo termine 5e avec 1:19 de retard sur la Honda victorieuse des Japonais Nirei Fukuzumi et Tomoki Nojiri. Un résultat suffisant pour permettre à Baguette/Tsukakoshi de reprendre la tête du championnat avec 51 points, ex-aequo avec le Japonais Ryo Hirakawa. La finale de Fuji sera très disputée puisque les 9 premiers au classement se tiennent en 9 points à peine! La dernière course de la saison 2020 du SuperGT aura lieu le 29 novembre. (Belga)

