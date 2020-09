SuperGT - Deuxième victoire de la saison pour Bertrand Baguette, nouveau leader au championnat

Le Belge Bertrand Baguette et son équipier japonais Koudai Tsukakoshi (Honda) ont remporté leur deuxième course de la saison ce dimanche matin à Motegi, au Japon, lors de la quatrième course du SuperGT. Une victoire qui leur permet d'être les nouveaux leaders de la série.Le championnat de grand tourisme japonais a atteint la mi-championnat ce dimanche avec la quatrième des huits manches sur le Twin Ring Motegi. Déjà vainqueurs de la deuxième course à Fuji, Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi ont doublé la mise avec un incontestable succès ce dimanche. Parti 2e, Baguette a pris la tête lors du 8e des 63 tours et a immédiatement creusé l'écart avec la concurrence. Un écart réduit à néant à deux reprises par des neutralisations mais qui n'ont pas empêché la Honda du duo belgo-japonais de s'imposer avec 7 secondes d'avance sur la Toyota des Japonais Yuki Tachikawa/Hiroaki Ishiura et 11 secondes sur la Honda des Japonais Hideki Mutoh/Ukyo Sasahara. "C'était la même situation qu'à Fuji", expliquait Bertrand Baguette en interview TV d'après-course. "J'ai pris la tête après quelques tours puis il y a une Safety Car mais j'ai pu reprendre de l'avance. La voiture était fantastique et tout le monde a fait un superbe travail." Cinquièmes du championnat avant cette course, Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi prennent la tête au classement avec 43 points mais pour seulement 2 unités par rapport à Yuki Sekiguchi/Sacha Fenestraz (Jap/Sui). (Belga)

