Superprestige - Van der Poel, deuxième à Gavere, n'avait pas entièrement récupéré

Vainqueur samedi à Anvers pour sa rentrée dans les labourés, Mathieu van der Poel a dû se contenter de la 2e place, derrière Tom Pidcock, dimanche à Gavere, 6e rendez-vous de Superprestige. "Je suis content de mon cross. Pidcock a été très impressionnant, il a mérité la victoire. La deuxième place était le meilleur résultat possible pour moi", a déclaré le Néerlandais après l'arrivée."Tom a été très rapide, notamment sur les portions de course. J'ai dû puiser dans mes réserves, j'ai vite senti que son rythme était extrêmement élevé. Les deux premiers tours étaient très rapides, j'étais à la limite pendant tout le cross", a analysé 'MVDP', qui a dû boucher un écart avec Pidcock dès le premier tour. "Je n'étais pas très bien remis de samedi", a concédé Van der Poel. "C'est logique, c'était mon premier weekend de cyclocross et ce n'est certainement pas facile de courir deux jours de suite. Samedi, c'était un peu une bataille contre mon corps et je n'ai pas récupéré à 100 pour cent. Pidcock sera l'un des principaux candidats à la victoire le weekend prochain à Namur, sur un parcours qui lui convient bien." De son côté, Eli Iserbyt a terminé 4e derrière Toon Aerts. Le champion de Belgique est toujours en tête de ce trophée de régularité mais ne compte plus que 4 unités d'avance sur Aerts. "Je n'ai pas connu une bonne journée et j'ai eu un départ compliqué. Je ne m'inquiète pas de ma condition, la course de samedi était difficile et ça ne peut pas toujours être bon." (Belga)